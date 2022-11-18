Бускетс хотел уйти из «Барселоны» этой зимой, но передумал

Опорник «Барселоны» Серхио Бускетс рассматривал вариант ухода из клуба зимой – в грядущее трансферное окно. Однако как сообщает Marca, свой контракт один из «долгожителей» «Барсы» доиграет до конца.

Контракт Бускетса с «сине-гранатовыми», напомним, заканчивается 30 июня 2023 года. За каталонскую команду Серхио выступает с 2008 года. На его счету свыше 460 официальных матчей за клуб. Он выиграл с «Барселоной» все возможные трофеи во всех турнирах, в которых выступал. Единственное исключение – Лига Европы УЕФА.

После того, как его контракт с командой закончится, Бускетс, вероятно, поедет «доигрывать» в МЛС.