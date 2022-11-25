Вирц: «Я фанат Месси, но не «Барселоны»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц прокомментировал слухи о том, что является фанатом каталонской «Барселоны». Напомним, ранее футболиста не раз связывали с переходом в стан «сине-гранатовых».

«Слухи о том, что я являюсь болельщиком «Барселоны»? Я фанат Месси, но не «Барселоны», – цитирует Вирца журналист Мануэль Ветх.

В нынешнем сезоне Вирц пока не провёл ни одного матча в немецкой Бундеслиге, так как ещё не успел прийти в форму после того, как залечил травму. Ранее ходили слухи, что руководство мюнхенской «Баварии» сохраняет интерес к футболисту и может попытаться заполучить его в летнее трансферное окно 2023 года.