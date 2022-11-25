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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вирц: «Я фанат Месси, но не «Барселоны»

25 Ноября 2022 • 15:24 Комментировать (1)
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.20 2 10.50
31.12 17:00

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц прокомментировал слухи о том, что является фанатом каталонской «Барселоны». Напомним, ранее футболиста не раз связывали с переходом в стан «сине-гранатовых».

«Слухи о том, что я являюсь болельщиком «Барселоны»? Я фанат Месси, но не «Барселоны», – цитирует Вирца журналист Мануэль Ветх.

В нынешнем сезоне Вирц пока не провёл ни одного матча в немецкой Бундеслиге, так как ещё не успел прийти в форму после того, как залечил травму. Ранее ходили слухи, что руководство мюнхенской «Баварии» сохраняет интерес к футболисту и может попытаться заполучить его в летнее трансферное окно 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Флориан Вирц
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Комментарии (1)
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Alex1972
25 Ноября 2022 в 15:27
Кончита Вурст..
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