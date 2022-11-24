Бальде: «Барселона» работает над моим новым контрактом»

Защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде признался, что руководство клуба уже активно работает над его новым контрактом. Напомним, за свою игру на старте сезона в составе «сине-гранатовых», фуллбек получил приглашение в сборную Испании на чемпионат мира в Катаре. Вчера футболист уже успел дебютировать на турнире в матче против Коста-Рики, где команда Луиса Энрике одержала разгромную победу 7:0.

«Мой новый контракт? Клуб уже активно над этим работает. Я хочу остаться в «Барселоне». Посмотрим, что случится», – цитирует молодого Бальде Barca Universal.

На счету Алехандро три результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.