В «Барселоне» недовольны игрой Рафиньи

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас пока не сумел впечатлить тренерский штаб и руководство своей игрой.

Футболист сборной Бразилии пополнил ряды «сине-гранатовых» минувшим летом, перебравшись из английского «Лидса» за 58 млн евро, но пока не оправдал ожиданий. По информации Sport, в «Барселоне» не понимают, почему Рафинья, здорово проявляющий себя на тренировочных занятиях, гораздо хуже выглядит во время матчей. В клубе надеются, что 26-летний игрок сможет найти себя под руководством Хави Эрнандеса в скором времени.

Рафинья Диас провёл 18 матчей за каталонцев с начала текущего сезона, записав на свой счёт два забитых мяча и четыре результативные передачи.