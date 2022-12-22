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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» недовольны игрой Рафиньи

22 Декабря 2022 • 20:11 Комментировать (1)
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.10 2 11.00
31.12 16:00

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас пока не сумел впечатлить тренерский штаб и руководство своей игрой.

Футболист сборной Бразилии пополнил ряды «сине-гранатовых» минувшим летом, перебравшись из английского «Лидса» за 58 млн евро, но пока не оправдал ожиданий. По информации Sport, в «Барселоне» не понимают, почему Рафинья, здорово проявляющий себя на тренировочных занятиях, гораздо хуже выглядит во время матчей. В клубе надеются, что 26-летний игрок сможет найти себя под руководством Хави Эрнандеса в скором времени.

Рафинья Диас провёл 18 матчей за каталонцев с начала текущего сезона, записав на свой счёт два забитых мяча и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас
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БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Декабря 2022 в 20:38
Не тем рычагом оказался ..
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