«Барселона» предложила Бускетсу новый контракт, но игрок пока не спешит его подписывать

Каталонская «Барселона» предложила своему полузащитнику Серхио Бускетсу новый контракт сроком на два года. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Тем не менее, футболист ещё не принял решение по поводу того, будет ли он продлевать соглашение. Серхио отлично осведомлён о критике в свой адрес, поэтому в данный момент более предпочтительным вариантом для него является переход в один из клубов МЛС.

Сейчас Бускетс является одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны». Из-за этого руководство предложило испанцу новый контракт с заметным сокращением зарплаты.