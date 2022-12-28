Бальде: «Мой агент занимается вопросом нового контракта с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде подтвердил наличие переговоров с руководством команды по новому контракту. Действующий трудовой договор 19-летнего испанца с «сине-гранатовыми» истекает в конце следующего сезона.

«Мой агент занимается вопросом нового контракта с «Барселоной». Я всегда хотел остаться здесь, но ты никогда не можешь предугадать, что произойдёт в будущем», – цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо.

Если верить последним новостям, Бальде очень близок к продлению контракта со своей командой. Напомним, в этом сезоне игровое время Алехандро резко увеличилось. На его счету сейчас три ассиста в испанской Ла Лиге.