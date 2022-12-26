«Барселона» не может себе позволить Унаи в январе

Каталонская «Барселона» не может себе позволить провернуть трансфер полузащитника «Анже» Аззедина Унаи в январское трансферное окно. По информации от Mundo Deportivo, этому мешают проблемы «сине-гранатовых» с финансовым фэйр-плеем.

Унаи находится на радаре многих топ-клубов после впечатляющего выступления за сборную Марокко на чемпионате мира. Футболист помог своей команде дойти до полуфинала мундиаля, где подопечные Валида Реграги уступили Франции 0:2.

Напомним, ранее руководство «Анже» чётко дало понять, что клуб открыт к продаже Унаи. Тем не менее, французы хотел бы сохранить Аззедина до конца сезона.