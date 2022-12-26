Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не может себе позволить Унаи в январе

26 Декабря 2022 • 15:20 Комментировать
Аяччо
...
Анже
1 1.95 X 3.35 2 4.10
28.12 17:00

Каталонская «Барселона» не может себе позволить провернуть трансфер полузащитника «Анже» Аззедина Унаи в январское трансферное окно. По информации от Mundo Deportivo, этому мешают проблемы «сине-гранатовых» с финансовым фэйр-плеем.

Унаи находится на радаре многих топ-клубов после впечатляющего выступления за сборную Марокко на чемпионате мира. Футболист помог своей команде дойти до полуфинала мундиаля, где подопечные Валида Реграги уступили Франции 0:2.

Напомним, ранее руководство «Анже» чётко дало понять, что клуб открыт к продаже Унаи. Тем не менее, французы хотел бы сохранить Аззедина до конца сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Анже Аззедин Унаи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЯЧЧО АНЖЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Декабря
16:44 · Испания. Ла Лига
Азар, Бензема и Асенсио выйдут в основе «Реала» на матч с «Вальядолидом»
16:32 · Испания. Ла Лига
Левандовски рассказал, сколько лет ещё сможет выступать на высшем уровне
16:28 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» может продать Рафинью по нескольким причинам
16:25 · Англия. Премьер-лига
Фелиш сейчас ведёт переговоры с двумя английскими клубами
16:18 · Испания. Ла Лига
Пирло: «Я был очень близок к переходу в «Реал» после чемпионата мира 2006 года»
16:11 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард подтвердил, что Кунья был интересен «Эвертону»
16:00 · Испания. Ла Лига
Мариано Диас готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Реале»
15:36 · Испания. Ла Лига
Новый контракт Модрича с «Реалом» – вопрос времени
15:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не может себе позволить Унаи в январе
15:08 · Италия. Серия А
У «Милана» нет права выкупа Диаса
14:55 · Испания. Ла Лига
Асенсио не согласен на роль запасного в «Реале»
14:16 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген рассказал о настрое игроков «Барселоны» после ЧМ-2022
13:46 · Испания. Ла Лига
Камавинга может сыграть с «Вальядолидом»
12:58 · Испания. Ла Лига
Кесси уверен, что сможет пробиться в основу «Барселоны»
12:00 · Испания. Ла Лига
Фабрицио Романо высказался о возможном уходе Депая из «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем