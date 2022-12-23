Президент «Анже» признал, что клуб намерен продать в январе блеснувшего на ЧМ-2022 Унаи

Президент французского «Анже» Саид Шабан высказался о будущем полузащитника Аззедина Унаи.

22-летний хавбек впечатлил футбольную общественность своей игрой на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Марокко, ставшей четвёртой на мундиале.

«У нас много предложений по Унаи. Мы хотим договориться о его продаже как можно скорее, при этом было бы неплохо, если бы нам позволили оставить его у себя до конца сезона уже после заключения сделки», – поделился планами Шабан в интервью RTL.

Ранее в прессе сообщалось, что сам Унаи хотел бы продолжить карьеру в итальянской Серии А. В его приобретении заинтересованы «Наполи» и миланский «Интер».