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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «Анже» признал, что клуб намерен продать в январе блеснувшего на ЧМ-2022 Унаи

23 Декабря 2022 • 01:06 Комментировать
Аяччо
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Анже
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28.12 17:00

Президент французского «Анже» Саид Шабан высказался о будущем полузащитника Аззедина Унаи.

22-летний хавбек впечатлил футбольную общественность своей игрой на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Марокко, ставшей четвёртой на мундиале.

«У нас много предложений по Унаи. Мы хотим договориться о его продаже как можно скорее, при этом было бы неплохо, если бы нам позволили оставить его у себя до конца сезона уже после заключения сделки», – поделился планами Шабан в интервью RTL.

Ранее в прессе сообщалось, что сам Унаи хотел бы продолжить карьеру в итальянской Серии А. В его приобретении заинтересованы «Наполи» и миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Марокко Анже Трансферы футбола - зима 2023 Аззедин Унаи
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АЯЧЧО АНЖЕ
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