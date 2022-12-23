Звезда ЧМ-2022 Унаи рассказал, как будет выбирать себе новый клуб

Полузащитник французского «Анже» и сборной Марокко Аззедин Унаи прокомментировал своё будущее.

После успешной игры на клубном уровне и яркого выступления на чемпионате мира в Катаре 22-летний футболист попал на радары множества видных коллективов из ведущих европейских лиг. Хавбек признался, что при выборе нового клуба намерен обращать внимание в первую очередь на спортивную составляющую, а не финансовые условия: «Я выберу свой будущий клуб, основываясь на спортивных аспектах проекта – для меня это ключевой фактор», – цитирует Фабрицио Романо марокканца.

Главным претендентом на Аззедина Унаи считается итальянский «Наполи».