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Чемпионат Италии. Серия А

Полузащитник сборной Марокко Унаи определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры

22 Декабря 2022 • 20:20 Комментировать
Аяччо
...
Анже
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28.12 17:00

Полузащитник сборной Марокко Аззедин Унаи хотел бы выступать в итальянской Серии А.

Футболист французского «Анже» блеснул на чемпионате мира, где марокканцы сенсационно добрались до полуфинала. Как сообщает журналист Санти Ауна, Унаи предпочитает продолжить карьеру в итальянской Серии А. Интерес к 22-летнему хавбеку проявляют «Интер» и «Наполи», однако последние лидируют в гонке за одним из главных открытий катарского мундиаля.

Аззедин Унаи принял участие во всех семи матчах сборной Марокко на чемпионате мира. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 он появился на поле в 14 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи Сборная Марокко Анже Трансферы футбола - зима 2023 Аззедин Унаи
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АЯЧЧО АНЖЕ
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