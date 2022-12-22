Полузащитник сборной Марокко Унаи определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры

Полузащитник сборной Марокко Аззедин Унаи хотел бы выступать в итальянской Серии А.

Футболист французского «Анже» блеснул на чемпионате мира, где марокканцы сенсационно добрались до полуфинала. Как сообщает журналист Санти Ауна, Унаи предпочитает продолжить карьеру в итальянской Серии А. Интерес к 22-летнему хавбеку проявляют «Интер» и «Наполи», однако последние лидируют в гонке за одним из главных открытий катарского мундиаля.

Аззедин Унаи принял участие во всех семи матчах сборной Марокко на чемпионате мира. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 он появился на поле в 14 встречах.