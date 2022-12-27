Вингер «Барселоны» Ферран Торрес пока не оправдал ожидания после прихода из «Манчестер Сити».

22-летний футболист оформил переход в январе 2022 года. Трансфер обошёлся каталонскому гранду в 55 млн евро. Согласно утверждениям журналиста Серхи Капдевильи, руководство «Барселоны» считает, что своей игрой Торрес пока не оправдал потраченную на его приобретение сумму, поэтому уже по окончании сезона клуб может выставить его на продажу. То же самое касается и Рафиньи Диаса, купленного за 58 млн евро у «Лидса».

Ферран Торрес отметился пятью голами и одной результативной передачей в 18 поединках за «Барселону» в текущей кампании. Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 млн евро.