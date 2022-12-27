Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ферран Торрес не оправдывает надежд «Барселоны», поэтому может быть продан слухи

27 Декабря 2022 • 21:12 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.30 2 11.50
31.12 16:00

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес пока не оправдал ожидания после прихода из «Манчестер Сити».

22-летний футболист оформил переход в январе 2022 года. Трансфер обошёлся каталонскому гранду в 55 млн евро. Согласно утверждениям журналиста Серхи Капдевильи, руководство «Барселоны» считает, что своей игрой Торрес пока не оправдал потраченную на его приобретение сумму, поэтому уже по окончании сезона клуб может выставить его на продажу. То же самое касается и Рафиньи Диаса, купленного за 58 млн евро у «Лидса».

Ферран Торрес отметился пятью голами и одной результативной передачей в 18 поединках за «Барселону» в текущей кампании. Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Ферран Торрес Рафинья Диас трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Декабря
21:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может арендовать Депая
21:12 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес не оправдывает надежд «Барселоны», поэтому может быть продан слухи
20:59 · Испания. Ла Лига
​Кркич станет свободным агентом после периода в Японии
20:52 · Испания. Ла Лига
Бенитесу не нравятся пять замен за матч - считает, что это слишком много
20:50 · Англия. Премьер-лига
Эрик Гарсия: «Всегда считал Бернарду Силву лучшим игроком «Манчестер Сити»
20:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эрик Гарсия признался, что победа 7:0 на старте ЧМ могла сделать сборную Испании слишком самоуверенной
20:35 · Испания. Ла Лига
​Преемником Модрича в «Реале» может стать другой хорват
20:31 · Испания. Ла Лига
Бенитес рассказал о своём неудачном опыте с «Интером»
20:13 · Испания. Ла Лига
Левандовски назвал тренеров, оказавших на него наибольшее влияние
20:09 · Испания. Ла Лига
​Чемпион мира Акунья вернулся из отпуска раньше, чтобы помочь «Севилье»
19:30 · Испания. Ла Лига
​У Блинда есть два варианта продолжения карьеры
19:10 · Англия. Премьер-лига
​Себальос поддержал Эльнени на фоне насмешек
18:49 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль — о возможном назначении в «Севилью»: Я никогда не работал в Испании, но это было бы интересно
17:58 · Испания. Ла Лига
Бенитес: «Дерби «Бетиса» и «Севильи» - самое жёсткое в Испании»
17:24 · Англия. Премьер-лига
​Три топ-клуба интересуются Макаллистером
Все новости
Рекомендуем