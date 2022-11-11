«Барселона» пока не будет покупать игрока на замену Пике, в клубе довольны Алонсо

Каталонская «Барселона» приняла решение не выходить на январский трансферный рынок для покупки нового центрального защитника на замену Херарду Пике, который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры.

По информации от испанского издания Mundo Deportivo, в клубе считают, что Маркос Алонсо неплохо справляется на позиции центрального защитника. Главный тренер Хави Эрнандес считает, что футболист будет способен компенсировать уход Пике хотя бы до конца сезона.

Напомним, Алонсо перебрался в «Барселону» этим летом на правах свободного агента из «Челси». Недавно появились слухи, что «сине-гранатовые» уже хотят продлить контракт с 31-летним Маркосом, который рассчитан до конца сезона.