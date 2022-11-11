Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» пока не будет покупать игрока на замену Пике, в клубе довольны Алонсо

11 Ноября 2022 • 11:02 Комментировать (1)
Барселона
...
Эспаньол
31.12 17:00

Каталонская «Барселона» приняла решение не выходить на январский трансферный рынок для покупки нового центрального защитника на замену Херарду Пике, который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры.

По информации от испанского издания Mundo Deportivo, в клубе считают, что Маркос Алонсо неплохо справляется на позиции центрального защитника. Главный тренер Хави Эрнандес считает, что футболист будет способен компенсировать уход Пике хотя бы до конца сезона.

Напомним, Алонсо перебрался в «Барселону» этим летом на правах свободного агента из «Челси». Недавно появились слухи, что «сине-гранатовые» уже хотят продлить контракт с 31-летним Маркосом, который рассчитан до конца сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Маркос Алонсо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
pol-black
11 Ноября 2022 в 11:50
сомнительная замена. ну дай то Бог.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Ноября
11:44 · Испания. Ла Лига
Гави: «Хави может многому научить меня»
11:39 · Испания. Ла Лига
Защитник «Райо Вальекано» рассказал о способе давления на Винисиуса
11:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» пока не будет покупать игрока на замену Пике, в клубе довольны Алонсо 1
10:56 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Не думаю, что роль Крооса изменилась после ухода Каземиро»
10:43 · Испания. Ла Лига
Защитник «Кадиса» Фали: «Винисиус сказал нам, что мы являемся командой второго дивизиона» 2
10:29 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и три клуба АПЛ претендуют на португальца с клаузулой 100 млн евро
09:50 · Испания. Ла Лига
Роналдо решил продать «Вальядолид» 2
09:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет продлить контракт с Алонсо
09:05 · Испания. Ла Лига
Игроки «Кадиса» наехали на звезду «Реала»
08:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелен на покупку игрока «Атлетико»
08:41 · Испания. Ла Лига
Чуамени: «Мбаппе звал меня в «ПСЖ»
07:40 · Испания. Ла Лига
Кроос прокомментировал стычку Винисиуса с защитником «Кадиса»
07:00 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Нужно чуть терпения»
05:39 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Дайте ещё три месяца на испанский!»
03:06 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о промахе с линии вратарской: «К счастью для Модрича, состав на ЧМ уже объявлен»
Все новости
Рекомендуем