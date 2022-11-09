Хави рассказал о состоянии Кристенсена

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о состоянии защитника Андреаса Кристенсена, который был заменён во втором тайме матча 14-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:1).

«Андреас Кристенсен не травмирован. У него просто мышечная усталость, игрок недавно оправился от травмы», — сообщил Хави на пресс-конференции.

Напомним, ранее Кристенсен восстанавливался от растяжения связок колена, которое он получил в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (0:1).

В нынешнем сезоне 26-летний датчанин провёл за «Барселону» восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.