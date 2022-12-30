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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Бускетс останется в «Барселоне» до конца сезона, а потом посмотрим»

30 Декабря 2022 • 15:47 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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Через 22 ч. 48 мин.

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что полузащитник Серхио Бускетс останется в команде до конца сезона. Что будет потом – неизвестно, ведь у игрока заканчивается контракт.

«Бускетс останется в «Барселоне» до конца сезона, а потом посмотрим. Ему предстоит принять решение. Если всё пройдёт хорошо, мы постараемся убедить его остаться ещё на один год. Думаю, январское окно пройдёт для нас тихо. Я очень доволен нынешним составом», – сказал Хави на пресс-конференции.

В услугах Бускетса заинтересованы «Аль-Наср» и «Интер» Майами. Сам футболиста ранее хотел перебраться в МЛС летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Серхио Бускетс
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