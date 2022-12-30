Хави: «Бускетс останется в «Барселоне» до конца сезона, а потом посмотрим»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что полузащитник Серхио Бускетс останется в команде до конца сезона. Что будет потом – неизвестно, ведь у игрока заканчивается контракт.

«Бускетс останется в «Барселоне» до конца сезона, а потом посмотрим. Ему предстоит принять решение. Если всё пройдёт хорошо, мы постараемся убедить его остаться ещё на один год. Думаю, январское окно пройдёт для нас тихо. Я очень доволен нынешним составом», – сказал Хави на пресс-конференции.

В услугах Бускетса заинтересованы «Аль-Наср» и «Интер» Майами. Сам футболиста ранее хотел перебраться в МЛС летом 2023 года.