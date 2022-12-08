«Барселона» отказалась от подписания нынешней звезды сборной Бразилии четыре года назад

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон мог оказаться в «Барселоне» в 2018 году.

Каталонский гранд был крайне заинтересован в подписании футболиста, тогда ещё выступавшего за «Уотфорд», однако в дело вмешался «Эвертон», предложивший за бразильца почти 40 млн евро. По данным Marca, «Барселона» не смогла конкурировать с «ирисками», поэтому выбыла из гонки.

Летом текущего года Ришарлисон перешёл из «Эвертона» в «Тоттенхэм» уже за 58 млн евро. В настоящий момент на его счету два гола и три голевые передачи в 15 поединках за «шпор». На чемпионате мира в Катаре форвард куда результативнее: три гола и один ассист в трёх матчах.