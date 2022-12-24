Иньеста уверен, что «Барселона» выиграет Ла Лигу в этом сезоне

Бывший центральный полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста уверен, что его бывшая «сине-гранатовая» команда станет победителем Ла Лиги в сезоне-22/23.

«В Ла Лиге команда находится в прекрасном положении. Хоть впереди ещё и много матчей, я уверен, что «Барселона» выиграет чемпионат», - цитирует Иньесту Marca.

Он добавил, что вылет из Лиги чемпионов стал ударом для каталонцев, но «Барселона» продолжает выступать в других соревнованиях и у команды есть положительная динамика.

Перед возобновлением чемпионата Испании «Барселона» с 37 очками лидирует в первенстве. Главный конкурент каталонцев – мадридский «Реал» - идёт на втором месте, у «сливочных» 35 очков.

В Лиге Европы «Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/16 финала.