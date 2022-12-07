Спортивный директор «Барселоны» ответил на вопрос о возможной продаже де Йонга

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф поведал о вероятном переходе Френки де Йонга в другой клуб.

Летом нидерландский хавбек мог переехать в Англию, но трансфер так и не состоялся. В связи с непростым финансовым положением «Барселоны» слухи о возможном уходе де Йонга не утихают и сейчас – речь идёт о трансфере в январе.

«Время для продажи де Йонга уже прошло. Да, у нас была такая возможность, потому что качественные футболисты всегда пользуются спросом, но он остаётся игроком «Барселоны» и продолжает играть здесь важную роль. Френки – особенный футболист, болельщики любят его», – цитирует Mundo Deportivo Кройфа.