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Спортивный директор «Барселоны» ответил на вопрос о возможной продаже де Йонга

07 Декабря 2022 • 23:45 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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31.12 16:00

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф поведал о вероятном переходе Френки де Йонга в другой клуб.

Летом нидерландский хавбек мог переехать в Англию, но трансфер так и не состоялся. В связи с непростым финансовым положением «Барселоны» слухи о возможном уходе де Йонга не утихают и сейчас – речь идёт о трансфере в январе.

«Время для продажи де Йонга уже прошло. Да, у нас была такая возможность, потому что качественные футболисты всегда пользуются спросом, но он остаётся игроком «Барселоны» и продолжает играть здесь важную роль. Френки – особенный футболист, болельщики любят его», – цитирует Mundo Deportivo Кройфа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг Йорди Кройф Трансферы футбола - зима 2023
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