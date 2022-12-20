Хави рассказал, чего ждёт от зимнего трансферного окна

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от январского трансферного окна.

Известно, что «Барселоне» будет трудно рассчитывать на зимнее усиление состава из-за финансовых правил Ла Лиги. Хави считает, что в его распоряжении и без того достаточно качественных футболистов: «Я сказал нашему спортивному директору не слишком усердствовать, потому что я доволен нынешним составом. Наша команда – семья. Я даже не знаю, сможем ли мы зарегистрировать новичков, если подпишем их, но я в любом случае доволен текущим положением дел», – рассказал испанский специалист в интервью клубному каналу «Барселоны».