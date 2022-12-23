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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба в следующем сезоне может стать капитаном «Барселоны»

23 Декабря 2022 • 12:23 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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31.12 16:00

Защитник «Барселоны» Жорди Альба в следующем сезоне может стать капитаном команды. По информации от Relevo, тренерский штаб «сине-гранатовых» остался под впечатлением от реакции футболиста на отсутствие стабильной игровой практики.

Так как в конце нынешнего сезона «Барселону» с большой долей вероятности на правах свободных агентов покинут Серхио Бускетс и Серхи Роберто, Альба станет главным кандидатом на роль капитана.

Напомним, контракт самого Жорди истекает в концовке следующей кампании. При этом Альба занимает одно из первых мест в зарплатной ведомости клуба, зарабатывая около 20 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
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БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
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