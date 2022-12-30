Брайтвайт: «Матч против «Барселоны» будет для меня особенным, но я не настроен ни на какой реванш»

Нападающий «Эспаньола» Мартин Брайтвайт поделился ожиданиями от предстоящего каталонского дерби против «Барселоны», которое состоится завтра на «Камп Ноу». Напомним, игрок сборной Дании ранее выступал за «сине-гранатовых» с 2020 по 2022 год и выиграл с клубом Кубок Испании.

«Матч против «Барселоны» будет для меня особенным, так как это моя бывшая команда. Но в то же время я не настроен ни на какой реванш», – цитирует Брайтвайта Footbalskanalen.

В составе «Барселоны» 31-летний Брайтвайт в своё время провёл 58 матчей, где отметился 10 голами и 5 результативными передачами во всех соревнованиях.