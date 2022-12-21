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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бельерин по просьбе Хави не уйдёт из «Барселоны» до конца сезона

21 Декабря 2022 • 00:19 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Несмотря на малое количество игрового времени, Эктор Бельерин в этом сезоне всё же не покинет «Барселону». Как сообщает Sport.es, испанцу не смогли найти замену в составе и поэтому наставник «сине-гранатовых» Хави предпочитает, чтобы футболист не менял клуб до окончания текущего сезона.

У Бельерина всего пять матчей в активе в нынешнем сезоне и ноль результативных действий. По этим цифрам легко сделать вывод, что защитник уже давно не в лучшей форме, которую некогда демонстрировал в лондонском «Арсенале» и проигрывает конкуренцию.

Бельерину 27 лет, а его контракт с «Барселоной» истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эктор Бельерин
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БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
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