Президент «Барселоны» Лапорта в ближайшее время обсудит с Бускетсом продление контракта

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс всё ещё может остаться на «Камп Ноу», несмотря на истекающее в конце сезона соглашение. По информации от Mundo Deportivo, в ближайшее время полузащитник проведёт встречу с президентом клуба Жоаном Лапортой, где будут обсуждаться условия нового контракта.

Бускетс пока решил повременить с решением перебраться в МЛС и подписать контракт с «Интером» Майами. Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Хави Эрнандесом попытались переубедить хавбека остаться на «Камп Ноу» ещё на сезон.

Ранее Бускетс завершил карьеру в сборной Испании. 34-летний хавбек не захотел принимать участие на Евро-2024.