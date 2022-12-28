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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» Лапорта в ближайшее время обсудит с Бускетсом продление контракта

28 Декабря 2022 • 16:50 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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31.12 16:00

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс всё ещё может остаться на «Камп Ноу», несмотря на истекающее в конце сезона соглашение. По информации от Mundo Deportivo, в ближайшее время полузащитник проведёт встречу с президентом клуба Жоаном Лапортой, где будут обсуждаться условия нового контракта.

Бускетс пока решил повременить с решением перебраться в МЛС и подписать контракт с «Интером» Майами. Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Хави Эрнандесом попытались переубедить хавбека остаться на «Камп Ноу» ещё на сезон.

Ранее Бускетс завершил карьеру в сборной Испании. 34-летний хавбек не захотел принимать участие на Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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