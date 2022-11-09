Каземиро высказался о противостоянии с «Барселоной» в Лиге Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о сопернике манкунианцев по 1/16 финала Лиги Европы «Барселоне».

Напомним, 30-летний бразилец перешёл в английский клуб минувшим летом из мадридского «Реала», по игре за который хорошо знаком с «сине-гранатовыми».

«Я очень хорошо знаю «Барселону», это большой клуб. Но матч состоится совсем не скоро. Мы думаем не об этом матче, а скорее о предстоящих играх, и через несколько месяцев мы посмотрим на форму обеих команд. Это особенная игра», — заявил Каземиро.

Напомним, первая игра этого противостояния состоится 16 февраля следующего года, а ответная встреча — 23 февраля.