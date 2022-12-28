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У «Челси» есть два варианта на позицию форварда

28 Декабря 2022 • 13:48 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Эльче
1 1.25 X 5.60 2 14.00
29.12 23:30

Лондонский «Челси» просматривает двух футболистов на замену травмированному Армандо Брое, который пропустит остаток сезона из-за травмы крестообразных связок колена. По информации от журналиста Низара Кинселлы, на радаре «пенсионеров» находятся Мемфис Депай из каталонской «Барселоны» и Жоау Фелиш из мадридского «Атлетико».

Оба клуба вполне могут покинуть свои нынешние клубы в зимнее трансферное окно. Фелиш может уйти в аренду с последующим правом выкупа за сумму около 120 миллионов евро, но «Челси» нужно определиться, стоит ли клубу раскошеливаться на португальца. Депай хочет остаться в «Барселоне» до конца сезона, но «пенсионеры» всё равно могут попытаться заполучить его в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Барселона Мемфис Депай Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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mudrujjar
28 Декабря 2022 в 14:18
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