У «Челси» есть два варианта на позицию форварда

Лондонский «Челси» просматривает двух футболистов на замену травмированному Армандо Брое, который пропустит остаток сезона из-за травмы крестообразных связок колена. По информации от журналиста Низара Кинселлы, на радаре «пенсионеров» находятся Мемфис Депай из каталонской «Барселоны» и Жоау Фелиш из мадридского «Атлетико».

Оба клуба вполне могут покинуть свои нынешние клубы в зимнее трансферное окно. Фелиш может уйти в аренду с последующим правом выкупа за сумму около 120 миллионов евро, но «Челси» нужно определиться, стоит ли клубу раскошеливаться на португальца. Депай хочет остаться в «Барселоне» до конца сезона, но «пенсионеры» всё равно могут попытаться заполучить его в январе.