Хави ещё не определился, кто сыграет в нападении «Барселоны» в дерби с «Эспаньолом»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ещё не определился с тем, кто заменит нападающего Роберта Левандовски в основном составе команды в дерби с «Эспаньолом», которое состоится завтра.

По информации от Mundo Deportivo, перед Хави стоит дилема: поставить в основу Ансу Фати или Феррана Торреса. Напомним, оба этих футболиста играют на позиции вингера, но тренер считает, что они способны сыграть «ложную девятку» в матче с «Эспаньолом».

Напомним, основной форвард «Барселоны» Роберт Левандовски пропустит 4 слеующих тура Ла Лиги из-за дисквалификации. В последнем матче чемпионата поляк получил красную карточку.