Лаос будет судить дерби Барселоны

Антонио Матеу Лаос на чемпионате мира в Катаре запомнился неоднозначной работой на четвертьфинальном матче между сборными Нидерландов и Аргентины. После игры испанский рефери столкнулся с критикой, причём с обеих сторон. Больше на мундиале Лаос не работал, хотя его называли главным претендентом на работу в финале.

Вернувшись на родину, бригада Антонио Матеу Лаоса отдохнула и теперь возвращается к работе. Лаос будет судить дерби между «Барселоной» и «Эспаньолом» в последний день 2022 года. Информацию о судейских назначениях опубликовала Испанская королевская федерация футбола.