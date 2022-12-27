Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Лаос будет судить дерби Барселоны

27 Декабря 2022 • 16:47 Комментировать (1)
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.30 2 11.50
31.12 16:00

Антонио Матеу Лаос на чемпионате мира в Катаре запомнился неоднозначной работой на четвертьфинальном матче между сборными Нидерландов и Аргентины. После игры испанский рефери столкнулся с критикой, причём с обеих сторон. Больше на мундиале Лаос не работал, хотя его называли главным претендентом на работу в финале.

Вернувшись на родину, бригада Антонио Матеу Лаоса отдохнула и теперь возвращается к работе. Лаос будет судить дерби между «Барселоной» и «Эспаньолом» в последний день 2022 года. Информацию о судейских назначениях опубликовала Испанская королевская федерация футбола.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Барселона Матеу Лаос антонио матеу лаос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
27 Декабря 2022 в 17:05
охренительно эта бригада устала... прям выбились из сил нифига не делая , сколько ж развелось этих ,,уставших,, а этого дурика вообще отстранять нужно , в забое ему бы попахать может понял бы что такое усталость .
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Декабря
16:53 · Германия. Бундеслига
​Беллингем остаётся целью «Ливерпуля» номер один
16:47 · Испания. Ла Лига
Лаос будет судить дерби Барселоны 1
16:33 · Испания. Ла Лига
Депай хочет остаться в «Барселоне» до конца сезона
16:04 · Испания. Ла Лига
Бускетс ещё не сообщал «Барселоне» о своём решении по новому контракту
14:57 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не намерена отпускать Дэвиса в «Реал»
13:59 · Германия. Бундеслига
Трансфер Беллингема или Фернандеса не повлияет на будущее Модрича в «Реале»
13:19 · Испания. Ла Лига
Бенитес назвал имена наставников, которые произвели на него наибольшее впечатление
12:58 · Испания. Ла Лига
Бенитес не исключает, что поработает со сборной
12:55 · Англия. Премьер-лига
У «Арсенала» есть вариант с Фелишем, но клуб больше предпочитает Мудрика
12:48 · Германия. Бундеслига
Президент «Реала» очень хочет подписать Беллингема
12:23 · Англия. Премьер-лига
Бенитес поведал, где хочет жить после окончания тренерской карьеры
11:49 · Испания. Ла Лига
«Реал» купит Мбаппе только при одном условии
11:22 · Германия. Бундеслига
«Барселона» назвала условие подписания Мукоко
11:08 · Испания. Ла Лига
Игроки «Реала» поддерживают Менди, хотя руководство думает о его продаже
10:42 · Германия. Бундеслига
Мукоко решил перейти в испанский суперклуб
Все новости
Рекомендуем