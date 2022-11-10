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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо высказался о завершении карьеры Пике

10 Ноября 2022 • 14:52 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
31.12 17:00

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал решение Херарда Пике завершить профессиональную карьеру. Напомним, футболист больше не сыграет за «сине-гранатовых».

«Спасибо тебе. Было привилегией разделять поле с такой легендой, как ты. Я хотел бы поблагодарить тебя за всё, чему ты меня научил. Наслаждайся новым этапом жизни», – написал Араухо в социальных сетях.

Ранее Пике занимал второе место в зарплатной ведомости «Барселоны» после полузащитника Френки де Йонга. Своим уходом Херард сделал жест доброй воли для руководства каталонского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Рональд Араухо
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