Араухо высказался о завершении карьеры Пике

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал решение Херарда Пике завершить профессиональную карьеру. Напомним, футболист больше не сыграет за «сине-гранатовых».

«Спасибо тебе. Было привилегией разделять поле с такой легендой, как ты. Я хотел бы поблагодарить тебя за всё, чему ты меня научил. Наслаждайся новым этапом жизни», – написал Араухо в социальных сетях.

Ранее Пике занимал второе место в зарплатной ведомости «Барселоны» после полузащитника Френки де Йонга. Своим уходом Херард сделал жест доброй воли для руководства каталонского клуба.