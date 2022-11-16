Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс имеет два варианта продолжения карьеры, но предпочитает дождаться предложения из МЛС слухи

16 Ноября 2022 • 02:33 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.30 2 11.00
31.12 17:00

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс по-прежнему не определился со своим будущим.

«Барселона» всё ещё рассчитывает продлить с ветераном контракт, однако до заключения сделки пока далеко. Как неоднократно сообщалось, Бускетс всерьёз рассматривает возможность покинуть ряды каталонского гранда следующим летом, когда истечёт его действующий контракт. По информации журналиста-инсайдера Экрема Конура, 34-летний испанец интересен двум клубам из Саудовской Аравии, однако сам хавбек предпочитает продолжить карьеру в МЛС.

В текущем сезоне капитан «Барселоны» принял участие в 16 матчах, однажды отметившись голевой передачей. В общей сложности на счету Серхио Бускетса 696 поединков за «сине-гранатовых».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Ноября
02:33 · Испания. Ла Лига
Бускетс имеет два варианта продолжения карьеры, но предпочитает дождаться предложения из МЛС слухи
02:18 · Испания. Ла Лига
Месси чаще всех в Европе обводит соперников, Винисиус и Мбаппе – лидеры по неудачным попыткам
01:38 · Англия. Премьер-лига
«Мне никто не звонил» – Азар высказался о возможном возвращении в «Челси»
01:01 · Англия. Премьер-лига
Лапорта рассказал, как «Барселона» хотела подписать нынешнего игрока «Ливерпуля»
00:48 · Испания. Ла Лига
Азар: «Я не уйду из «Реала» в январе, но могу уйти летом»
00:16 · Испания. Ла Лига
Азар принёс извинения болельщикам «Реала»
00:08 · Испания. Ла Лига
Азар сделал выбор между очередной победой в Лиге чемпионов с «Реалом» и триумфом на ЧМ-2022 со сборной
15 Ноября
23:57 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Барселоне» нельзя подписывать игроков в январе»
22:55 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Атлетико» поспорят за полузащитника «Ливерпуля» слухи
22:42 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» подтвердили намерение продлить контракт с Дембеле
21:34 · Испания. Ла Лига
Коке сравнил Симеоне и Луиса Энрике
20:23 · Испания. Ла Лига
Флик рассказал, когда Рюдигер вернётся к тренировкам
18:52 · Италия. Серия А
​«Реал» нашёл замену Кроосу в Италии 1
16:54 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Все соперники играют с «Ралом» матч всей своей жизни» 3
16:19 · Германия. Бундеслига
«Реал» планирует бесплатно получить Павара
Все новости
Рекомендуем