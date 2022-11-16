Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс по-прежнему не определился со своим будущим.

«Барселона» всё ещё рассчитывает продлить с ветераном контракт, однако до заключения сделки пока далеко. Как неоднократно сообщалось, Бускетс всерьёз рассматривает возможность покинуть ряды каталонского гранда следующим летом, когда истечёт его действующий контракт. По информации журналиста-инсайдера Экрема Конура, 34-летний испанец интересен двум клубам из Саудовской Аравии, однако сам хавбек предпочитает продолжить карьеру в МЛС.

В текущем сезоне капитан «Барселоны» принял участие в 16 матчах, однажды отметившись голевой передачей. В общей сложности на счету Серхио Бускетса 696 поединков за «сине-гранатовых».