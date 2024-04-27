Довбика хочет купить итальянский клуб

Центрфорвард сборной Украины и «Жироны» Артём Довбик может перебраться из чемпионата Испании в итальянскую Серию А. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Руководство неаполитанского клуба рассматривает украинца в качестве замены нигерийцу Виктору Осимхену, которого хотят купить несколько европейских грандов. Контракт Довбика с «Жироной» рассчитан до середины 2028 года, его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

26-летний нападающий сыграл 30 поединков в чемпионате Испании, записав на свой счет 18 забитых мячей и пять голевых передач.