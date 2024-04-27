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Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхио Рамоса могут подписать два клуба

27 Апреля 2024 • 11:37 Комментировать

Звездный защитник Серхио Рамос может покинуть «Севилью» по окончании сезона-2023/2024. Как сообщается на страницах портала Todofichajes, 38-летний игрок не может договориться с боссами клуба о финансовых условиях новой сделки.

Если стороны так и не найдут компромисс, то Серхио покинет команду на правах свободного агента. У Рамоса есть варианты продолжения карьеры в МЛС. Интерес к испанцу проявляют два клуба – «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Рамос провел 22 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами, получил шесть желтых карточек и один раз был удален.

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Евро-Футбол.Ру,
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