Серхио Рамоса могут подписать два клуба

Звездный защитник Серхио Рамос может покинуть «Севилью» по окончании сезона-2023/2024. Как сообщается на страницах портала Todofichajes, 38-летний игрок не может договориться с боссами клуба о финансовых условиях новой сделки.

Если стороны так и не найдут компромисс, то Серхио покинет команду на правах свободного агента. У Рамоса есть варианты продолжения карьеры в МЛС. Интерес к испанцу проявляют два клуба – «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Рамос провел 22 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами, получил шесть желтых карточек и один раз был удален.