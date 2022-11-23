«Реал» и «Барселона» поспорят за Мукоко

Каталонская «Барселона» и мадридский «Реал» следующим летом поборются за трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко. По информации от Sport, оба клуба заинтересованы в приглашении форварда на правах свободного агента.

Контракт Мукоко с дортмундской «Боруссией» истекает в конце сезона, а сам футболист пока не подаёт никаких сигналов относительно того, что готов продлить сотрудничество со «шмелями».

На счету Мукоко 6 голов и 3 результативные передачи в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги. Ранее ходили слухи об интересе к футболисту со стороны мюнхенской «Баварии» и нескольких клубов Английской премьер-лиги.