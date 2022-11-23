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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» и «Барселона» поспорят за Мукоко

23 Ноября 2022 • 10:32 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.30 2 11.00
31.12 17:00

Каталонская «Барселона» и мадридский «Реал» следующим летом поборются за трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко. По информации от Sport, оба клуба заинтересованы в приглашении форварда на правах свободного агента.

Контракт Мукоко с дортмундской «Боруссией» истекает в конце сезона, а сам футболист пока не подаёт никаких сигналов относительно того, что готов продлить сотрудничество со «шмелями».

На счету Мукоко 6 голов и 3 результативные передачи в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги. Ранее ходили слухи об интересе к футболисту со стороны мюнхенской «Баварии» и нескольких клубов Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
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