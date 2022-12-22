Депай не хочет покидать «Барселону» зимой

Мы уже сообщали о том, что «Барселона» ищет возможность избавиться от Мемфиса Депая, которым заинтересовался английский «Ньюкасл». «Сороки» готовы заплатить за него 20 миллионов фунтов, что весьма устраивает «Барселону», однако сам Депай не горит желанием покидать «Барселону» текущей зимой. Как уточняет RMC Sport, игроку представляется более целесообразным уйти в качестве свободного агента и поискать себе новую команду летом следующего года.

Напомним, что Мемфис Депай выступает за «Барселону» с лета 2021 года, его приглашал прежний тренер каталонского суперклуба Рональд Куман.