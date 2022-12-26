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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фабрицио Романо высказался о возможном уходе Депая из «Барселоны»

26 Декабря 2022 • 12:00 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Известный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, который может покинуть испанский клуб в зимнее трансферное окно.

По словам журналиста, на данный момент конкретных переговоров по возможному трансферу 28-летнего нидерландца не ведётся.

«Сейчас ходит много слухов вокруг Депая, но ничего конкретного нет. Ни с «Тоттенхэмом», ни с каким-либо другим клубом», — заявил Романо.

Ранее сообщалось, что интерес к Депаю также проявляют «Галатасарай», «Ньюкасл», «Рома» и «Челси». Сам футболист хочет продолжить карьеру в клубе, выступающем в Лиге чемпионов.

Действующий контракт форварда с «Барселоной» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Депай провёл за «сине-гранатовых» три матча, в которых отметился одним забитым голом.   

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Барселона Мемфис Депай Фабрицио Романо Трансферы футбола - зима 2023
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