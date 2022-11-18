Депай – первый кандидат на выход для руководства «Барселоны»

Каталонская «Барселона» активно занята решением проблемы с финансовым фэйр-плеем. По информации от Mundo Deporivo, для того, чтобы разгрузить состав, «сине-гранатовым» обязательно нужно избавляться от кого-то в зимнее трансферное окно. Главным кандидатом на выход для руководства является нападающий Мемфис Депай.

Напомним, что нидерландец мог покинуть команду уже этим летом. Долгое время велись переговоры с туринским «Ювентусом», но в итоге всё зашло в тупик, после чего «старая синьора» приобрела Аркадиуша Милика. Также у Мемфиса был вариант с лондонским «Челси», но в последние дни трансферного окна сделка так и не продвинулась.