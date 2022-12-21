Хави: «Фати отныне будет очень важным игроком для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о роли полузащитника Ансу Фати, который в первой половине сезона был недоволен количеством игровой практики.

«Фати отныне будет очень важным игроком для «Барселоны». В следующих шести месяцах он должен сыграть ключевую роль Дембеле? Мы говорим о лучшем вингере планеты», – цитирует Хави испанское издание Sport.

В нынешнем сезоне на счету Фати три гола и три результативные передачи в чемпионате Испании. Игрок попал в итоговую заявку «красной фурии» на чемпионат мира, но провёл на турнире в Катаре всего один матч в стартовом составе.