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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Фати отныне будет очень важным игроком для «Барселоны»

21 Декабря 2022 • 11:00 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о роли полузащитника Ансу Фати, который в первой половине сезона был недоволен количеством игровой практики.

«Фати отныне будет очень важным игроком для «Барселоны». В следующих шести месяцах он должен сыграть ключевую роль Дембеле? Мы говорим о лучшем вингере планеты», – цитирует Хави испанское издание Sport.

В нынешнем сезоне на счету Фати три гола и три результативные передачи в чемпионате Испании. Игрок попал в итоговую заявку «красной фурии» на чемпионат мира, но провёл на турнире в Катаре всего один матч в стартовом составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ансу Фати
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БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
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