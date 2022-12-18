Бускетс решил покинуть «Барселону» по окончании сезона

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс принял решение покинуть каталонский клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 34-летний футболист намерен продолжить карьеру в МЛС, где в его услугах заинтересован «Интер Майами». Действующий контракт Бускетса с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает опытного испанца в 5 миллионов евро.

Напомним, в прошедшую пятницу, 16 декабря, хавбек официально объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

В нынешнем сезоне Бускетс провёл в составе «сине-гранатовых» 16 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.