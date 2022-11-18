Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бельерин не получал предложений от «Бетиса»

18 Ноября 2022 • 12:04 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.10 2 10.50
31.12 17:00

Защитник каталонской «Барселоны» Эктор Бельерин пока не получал никаких предложений от «Бетиса». По информации от издания Mundo Deportivo, будущее испанца пока остаётся неопределённым.

Также источник сообщает, что руководство каталонской «Барселоны» ещё не приняло решение относительно того, стоит ли клубу продлевать контракт со своим воспитанником. Действующее соглашение Бельерина с «сине-гранатовыми» истекает по окончанию нынешнего сезона.

Напомним, Эктор вернулся в «Барселону» этим летом из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента под самый занавес трансферного окна.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Эктор Бельерин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
13:30 · Италия. Серия А
Лосано: «Когда я перешёл в «Наполи», Анчелотти в первый же день пригласил меня на ужин со своей семьёй»
12:21 · Испания. Ла Лига
Депай – первый кандидат на выход для руководства «Барселоны»
12:04 · Испания. Ла Лига
Бельерин не получал предложений от «Бетиса»
10:52 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «Форма Дембеле? Сложно о нём говорить, ведь он играет за «Барселону»
10:42 · Германия. Бундеслига
Рюдигер назвал игрока сборной Германии, у которого есть потенциал для перехода в «Реал»
17 Ноября
21:36 · Испания. Ла Лига
Марсело может покинуть «Олимпиакос» спустя 2,5 месяца после перехода слухи
21:15 · Италия. Серия А
Кесси хочет вернуться в «Милан» слухи
19:43 · Испания. Ла Лига
«Эльче» объявил имя нового главного тренера
19:04 · Испания. Ла Лига
Глеб: Я удивился, когда «Барселона» возглавила Ла Лигу
18:44 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: Бензема — лучший игрок в мире
16:11 · Испания. Ла Лига
«Спортинг» будет готов отпустить Порро в «Реал» за 30 миллионов евро 1
15:35 · Испания. Ла Лига
Арнау Мартинес: «Я бы хотел вернуться в «Барселону»
15:10 · Испания. Ла Лига
Иньеста назвал главных фаворитов Лиги чемпионов и чемпионата Испании
13:25 · Италия. Серия А
«Рома» настаивает на подписании Бельерина
13:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Педри: «Я почти никогда не нервничаю»
Все новости
Рекомендуем