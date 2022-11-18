Бельерин не получал предложений от «Бетиса»

Защитник каталонской «Барселоны» Эктор Бельерин пока не получал никаких предложений от «Бетиса». По информации от издания Mundo Deportivo, будущее испанца пока остаётся неопределённым.

Также источник сообщает, что руководство каталонской «Барселоны» ещё не приняло решение относительно того, стоит ли клубу продлевать контракт со своим воспитанником. Действующее соглашение Бельерина с «сине-гранатовыми» истекает по окончанию нынешнего сезона.

Напомним, Эктор вернулся в «Барселону» этим летом из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента под самый занавес трансферного окна.