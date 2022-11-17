Арнау Мартинес: «Я бы хотел вернуться в «Барселону»

Защитник «Альмерии» Арнау Мартинес был бы не против вернуться в каталонскую «Барселону», за которую выступал на юниорском уровне. Напомним, в нынешнем сезоне на счету 19-летнего футболиста два гола и одна результативная передача в чемпионате Испании.

«Я бы хотел вернуться в «Барселону» и выступать в основном составе. Мне очень нравился Хави как игрок, а теперь он мне импонирует в качестве тренера. Он проделывает отличную работу в «Барселоне», – заявил Мартинес в интервью TV3.

Напомним, Мартинес выступает за «Альмерию» уже на протяжение трёх сезонов. Нынешняя кампания – дебютная для защитника в высшем дивизионе Испании.