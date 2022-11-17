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Чемпионат Испании. Ла Лига

Арнау Мартинес: «Я бы хотел вернуться в «Барселону»

17 Ноября 2022 • 15:35 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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31.12 17:00

Защитник «Альмерии» Арнау Мартинес был бы не против вернуться в каталонскую «Барселону», за которую выступал на юниорском уровне. Напомним, в нынешнем сезоне на счету 19-летнего футболиста два гола и одна результативная передача в чемпионате Испании.

«Я бы хотел вернуться в «Барселону» и выступать в основном составе. Мне очень нравился Хави как игрок, а теперь он мне импонирует в качестве тренера. Он проделывает отличную работу в «Барселоне», – заявил Мартинес в интервью TV3.

Напомним, Мартинес выступает за «Альмерию» уже на протяжение трёх сезонов. Нынешняя кампания – дебютная для защитника в высшем дивизионе Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Альмерия арнау мартинес
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