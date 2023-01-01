Левандовски – лидер топ-лиг по упущенным явным голевым шансам в 2022 году, Бензема – второй

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски чаще всех в 2022 году упускал явные голевые моменты.

Летом поляк сменил «Баварию» на «Барселону», но сохранил за собой первую строчку в рейтинге – 28 нереализованных возможностей в рамках чемпионата с начала года, докладывает Squawka. Следом за Левандовски расположился обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема из мадридского «Реала» – 22, а третье место поделили между собой Лаутаро Мартинес («Интер»), Мусса Дембеле («Лион»), Кевин Гамейро («Страсбург») и Килиан Мбаппе («ПСЖ») – по 20 упущенных шансов. Недалеко от лидеров оказался и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, допустивший 18 промахов.