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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кройф: «Барселона» находится в тяжёлой финансовой ситуации, нет смысла обсуждать трансферы»

07 Декабря 2022 • 22:03 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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31.12 16:00

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф рассказал, чего стоит ждать от клуба на трансферном рынке.

Ранее Кройф уже признавался, что каталонский гранд вряд ли сможет регистрировать новичков в январе.

«Январские подписания? Лапорта был предельно ясен, высказываясь на эту тему. Мы находимся в очень сложной финансовой ситуации, практически запредельной, поэтому сейчас не имеет смысла обсуждать покупку новых игроков. Однако до открытия зимнего окна ещё есть время. Посмотрим, что произойдёт», – цитируют Йорди Кройфа испанские СМИ.

По слухам, зимой «Барселона» рассчитывает усилить правый край обороны, если появится такая возможность.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Йорди Кройф Трансферы футбола - зима 2023
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