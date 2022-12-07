Кройф: «Барселона» находится в тяжёлой финансовой ситуации, нет смысла обсуждать трансферы»

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф рассказал, чего стоит ждать от клуба на трансферном рынке.

Ранее Кройф уже признавался, что каталонский гранд вряд ли сможет регистрировать новичков в январе.

«Январские подписания? Лапорта был предельно ясен, высказываясь на эту тему. Мы находимся в очень сложной финансовой ситуации, практически запредельной, поэтому сейчас не имеет смысла обсуждать покупку новых игроков. Однако до открытия зимнего окна ещё есть время. Посмотрим, что произойдёт», – цитируют Йорди Кройфа испанские СМИ.

По слухам, зимой «Барселона» рассчитывает усилить правый край обороны, если появится такая возможность.