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Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхи Роберто: «Я зарабатываю на уровне игроков дубля «Барселоны», но деньги меня не волнуют»

28 Декабря 2022 • 01:27 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
1 1.25 X 6.20 2 11.50
31.12 16:00

Правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто надеется продлить контракт с клубом.

Действующее соглашение 30-летнего латераля, также способного сыграть в полузащите, истекает следующим летом.

«Я хочу продлить контракт. Официальные переговоры с клубом ещё не стартовали, но Хави уже сказал мне, что хочет сохранить меня в команде. Сейчас я зарабатываю на уровне игроков дубля «Барселоны», но горжусь тем, что представляю клуб, и очень хочу остаться. Деньги не имеют для меня особого значения», – рассказал в интервью Esports RAC1 Серхи Роберто, находящийся в системе «сине-гранатовых» с 2006 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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