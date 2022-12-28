Серхи Роберто: «Я зарабатываю на уровне игроков дубля «Барселоны», но деньги меня не волнуют»

Правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто надеется продлить контракт с клубом.

Действующее соглашение 30-летнего латераля, также способного сыграть в полузащите, истекает следующим летом.

«Я хочу продлить контракт. Официальные переговоры с клубом ещё не стартовали, но Хави уже сказал мне, что хочет сохранить меня в команде. Сейчас я зарабатываю на уровне игроков дубля «Барселоны», но горжусь тем, что представляю клуб, и очень хочу остаться. Деньги не имеют для меня особого значения», – рассказал в интервью Esports RAC1 Серхи Роберто, находящийся в системе «сине-гранатовых» с 2006 года.