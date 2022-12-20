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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пирло: «Я был горд сравнениями с игроками «Барселоны»

20 Декабря 2022 • 09:17 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
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Ушакспор
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21.12 15:00

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Милана» Андреа Пирло вспомнил о своём разговоре с известным испанским тренером Хосепом Гвардиолой в 2010 году, который тогда возглавлял «Барселону».

Пирло признался, что был очень горд, узнав об интересе к себе со стороны каталонского клуба. По словам знаменитого итальянца, Гвардиола сравнивал его с игроками «Барселоны», за которую в то время выступали Хави Эрнандес, Андрес Иньеста и Лионель Месси.

«Он позвал меня к себе в кабинет и начал говорить о том, какую игру он хотел бы поставить и как хотел бы видеть меня в своей команде. Для меня это было предметом гордости — разговор с ним и то, что меня сравнивали с игроками «Барселоны», — цитирует Пирло FourFourTwo.

Напомним, Пирло завершил игровую карьеру в начале 2018 года, после чего занялся тренерской деятельностью. В настоящий момент двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Милана» возглавляет турецкий «Фатих Карагюмрюк».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хосеп Гвардиола Андреа Пирло Фатих Карагюмрюк
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