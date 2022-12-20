Пирло: «Я был горд сравнениями с игроками «Барселоны»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Милана» Андреа Пирло вспомнил о своём разговоре с известным испанским тренером Хосепом Гвардиолой в 2010 году, который тогда возглавлял «Барселону».

Пирло признался, что был очень горд, узнав об интересе к себе со стороны каталонского клуба. По словам знаменитого итальянца, Гвардиола сравнивал его с игроками «Барселоны», за которую в то время выступали Хави Эрнандес, Андрес Иньеста и Лионель Месси.

«Он позвал меня к себе в кабинет и начал говорить о том, какую игру он хотел бы поставить и как хотел бы видеть меня в своей команде. Для меня это было предметом гордости — разговор с ним и то, что меня сравнивали с игроками «Барселоны», — цитирует Пирло FourFourTwo.

Напомним, Пирло завершил игровую карьеру в начале 2018 года, после чего занялся тренерской деятельностью. В настоящий момент двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Милана» возглавляет турецкий «Фатих Карагюмрюк».