Эрик Гарсия признался, что победа 7:0 на старте ЧМ могла сделать сборную Испании слишком самоуверенной

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия высказался о провале сборной Испании на чемпионате мира в Катаре.

Испанцы вылетели на стадии 1/8 финала, уступив в серии послематчевых пенальти сборной Марокко. Сам Гарсия ни разу не появился на поле по ходу мундиаля.

«Я не играл, но я не разочарован, потому что попасть в заявку национальной команды на чемпионат мира – уже здорово. Тренеру всегда виднее.

Первая игра, как правило, очень сложна, но мы выиграли со счётом 7:0 [в матче с Коста-Рикой]. Мы были полностью уверены в себе, верили в Луиса Энрике и в тот футбол, в который играли. В итоге всё сложилось печально, и это стало для нас болезненным ударом», – цитируют испанские СМИ 21-летнего футболиста.