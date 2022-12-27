Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Эрик Гарсия признался, что победа 7:0 на старте ЧМ могла сделать сборную Испании слишком самоуверенной

27 Декабря 2022 • 20:36 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.30 2 11.50
31.12 16:00

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия высказался о провале сборной Испании на чемпионате мира в Катаре.

Испанцы вылетели на стадии 1/8 финала, уступив в серии послематчевых пенальти сборной Марокко. Сам Гарсия ни разу не появился на поле по ходу мундиаля.

«Я не играл, но я не разочарован, потому что попасть в заявку национальной команды на чемпионат мира – уже здорово. Тренеру всегда виднее.

Первая игра, как правило, очень сложна, но мы выиграли со счётом 7:0 [в матче с Коста-Рикой]. Мы были полностью уверены в себе, верили в Луиса Энрике и в тот футбол, в который играли. В итоге всё сложилось печально, и это стало для нас болезненным ударом», – цитируют испанские СМИ 21-летнего футболиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Луис Энрике Эрик Гарсия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Декабря
20:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эрик Гарсия признался, что победа 7:0 на старте ЧМ могла сделать сборную Испании слишком самоуверенной
19:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Люди готовы выбрать Месси президентом Аргентины
19:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рабио рассказал, чем его раздражает Мбаппе
19:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрок сборной Аргентины: «У меня тряслись руки, когда я впервые здоровался с Месси»
19:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Комнату Месси в Катаре превратят в музей 1
17:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Скалони останется в сборной Аргентины – глава Федерации
16:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Месси – почётный гражданин Фунеса
16:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Президент «Аль-Насра» высказался насчёт слухов о Роналду
16:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Друг Бензема снова атаковал Дешама
13:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Дейк: «Я не мог спать два дня после игры с Аргентиной»
12:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Филимонов: «Месси более зависимый игрок, чем Марадона»
10:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Губерниев: «Чемпионом мира Месси стал, но Марадона играл лучше» 1
10:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чилаверт поддержал Пеле
09:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ромарио обратился к Пеле
06:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шаронов оценил игру сборной Марокко на ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем