Левандовски – о смерти Пеле: «Футбольный мир потерял героя»

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал известие об уходе из жизни легендарного бразильского экс-футболиста Пеле.

Эдсон Арантис ду Насименту скончался на 83-м году жизни 29 декабря в Сан-Паулу.

«Покойся с миром, чемпион, – написал в социальных сетях Левандовски. – На небесах появилась новая звезда, а футбольный мир лишился героя», – высказался 34-летний польский футболист.

За свою профессиональную карьеру Пеле защищал цвета двух клубов – «Сантоса» и «Нью-Йорк Космос». В 1958, 1962 и 1970 годах сборная Бразилии с Пеле в составе выигрывала чемпионат мира.