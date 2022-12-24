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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» больше не будет просить де Йонга пойти на понижение зарплаты

24 Декабря 2022 • 13:10 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Каталонская «Барселона» изменила отношение к своему полузащитнику Френки де Йонгу. По информации от Relevo, «сине-гранатовые» больше не будут требовать от футболиста пойти на понижение зарплаты.

Если верить источнику, отныне нидерландец считается ключевым игроком команды. Френки начиная со следующего сезона будет выступать на позиции Серхио Бускетса, который летом 2023 года с большой долей вероятности покинет «Барселону» на правах свободного агента.

Напомним, Френки уже долгое время находится на радаре у двух клубов из Английской премьер-лиги – лондонского «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Летом «Барселона» всеми силами пыталась избавиться от де Йонга, но игрок настоял, что хочет остаться.

Сейчас Френки зарабатывает в команде 37,5 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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