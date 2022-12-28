Серхи Роберто: «Слышал, что Месси продлит контракт с «ПСЖ», но «Барселона» остаётся его любимым клубом»

Футболист «Барселоны» Серхи Роберто рассказал, что думает о недавних событиях в карьере Лионеля Месси.

Испанец и аргентинец долгие годы вместе выступали за «Барселону». В 2021 году Месси был вынужден уйти, после чего подписал соглашение с «Пари Сен-Жермен», где играет по сей день.

«Я поздравил Месси с победой на чемпионате мира, но он пока не ответил мне лично. Моя жена знакома с его женой, и она передала им поздравление.

Я бы хотел снова выступать за одну команду с Лео. Недавно я прочитал, что он продлит контракт с «ПСЖ», но он никогда не полюбит ни один клуб так же, как любит «Барселону», – заявил в интервью Esports RAC1 Серхи Роберто.