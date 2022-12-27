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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс ещё не сообщал «Барселоне» о своём решении по новому контракту

27 Декабря 2022 • 16:04 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс ещё не определился со своим будущим. По информации от Mundo Deportivo, хавбек по состоянию на сегодняшний день ещё не сообщал руководству об окончательном решении покинуть команду.

Более того, тренерский штаб «Барселоны» во всю старается убедить Бускетса остаться в команде хотя бы ещё на один сезон. Футболист пока не определился, стоит ли ему принимать предложение о новом контракте.

У Бускетса есть вариант с продолжением карьеры в МЛС. Полузащитник хотя бы провести последние годы карьеры в США, но случится ли это летом 2023 года – ещё открытый вопрос.

Напомним, недавно Серхио объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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