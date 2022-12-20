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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» планирует начать с Дембеле переговоры по новому контракту в феврале

20 Декабря 2022 • 14:00 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Каталонская «Барселона» планирует продлить контракт со своим полузащитником Усманом Дембеле, который лишь этим летом поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до 2024 года.

По информации от Sport, руководство «Барселоны» осталось под впечатлением от игры француза на старте сезона. Именно поэтому в феврале «сине-гранатовые» хотят начать переговоры с Дембеле по новому контракту, который будет рассчитан на более долгий срок.

В нынешнем сезоне Усман отметился 4 голами и 5 результативными передачами в чемпионате Испании. В данный момент «Барселона» лидирует в Ла Лиге с отрывом в два очка от «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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