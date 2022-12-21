Иньеста: «Могу ли я стать ассистентом Хави? Не думаю, что это невозможно»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не стал исключать, что вернётся в команду в роли ассистента Хави Эрнандеса, который ныне возглавляет «сине-гранатовых».

«Могу ли я вернуться и стать ассистентом Хави? Давайте посмотрим. Не думаю, что это невозможно, но будет очень сложно из-за некоторых нюансов, включая тайминг. Я просто хочу, чтобы «Барселона» снова побеждала. Посмотрим, что случится в будущем. Надеюсь, я смогу вернуться на какую-то должность», – заявил Иньеста в интервью Sport.

Напомним, Иньеста продолжает игровую карьеру, выступая в Японии за «Виссел Кобе». Его контракт с клубом истекает 31 января 2024 года.