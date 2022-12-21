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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньеста: «Могу ли я стать ассистентом Хави? Не думаю, что это невозможно»

21 Декабря 2022 • 10:33 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не стал исключать, что вернётся в команду в роли ассистента Хави Эрнандеса, который ныне возглавляет «сине-гранатовых».

«Могу ли я вернуться и стать ассистентом Хави? Давайте посмотрим. Не думаю, что это невозможно, но будет очень сложно из-за некоторых нюансов, включая тайминг. Я просто хочу, чтобы «Барселона» снова побеждала. Посмотрим, что случится в будущем. Надеюсь, я смогу вернуться на какую-то должность», – заявил Иньеста в интервью Sport.

Напомним, Иньеста продолжает игровую карьеру, выступая в Японии за «Виссел Кобе». Его контракт с клубом истекает 31 января 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста Хави Эрнандес Виссел Кобе
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БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
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