Журналист и комментатор из Аргентины Факундо Гьонто в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о карьере Лионеля Месси в сборной.

Какое у вас настроение после победы Аргентины на чемпионате мира?

«У нас до сих пор настоящая феерия. Невероятный праздник, который не заканчивается!».

Научила ли вас чему-то эта сборная Аргентины?

«Эта сборная научила нас тому, что аргентинцы могут добиться невероятных и волшебных результатов, когда мы объединяемся и поддерживаем друг друга. Чемпионат мира был невероятно трудным для Аргентины. Все матчи мы должны были играть так, словно это финал, потому что мы проиграли Саудовской Аравии в первой игре и могли вообще не выйти из группы.

Аргентинский народ был очень хорошо представлен этой командой. Этот коллектив и есть тот верный последовательный народ, который изо дня в день борется. У нас есть экономические трудности, из-за которых нам сложно развиваться. Впрочем, когда мы объединены, мы становимся отличной командой и в жизни».

Как повлияло поражение от Саудовской Аравии на сборную?

«Несомненно, поражение от Саудовской Аравии послужило нам сигналом к пробуждению. Как говорят в боксе, нокдауном. И Аргентина сделала всё, чтобы не упасть в нокаут. Главный тренер сыграл важную роль в этом, внёс необходимые изменения в тактику. Начали играть Хулиан Альварес и Энцо Фернандес, команда перестроилась».

Я обратил внимание, что игроки сборной Аргентины не носили наушников в автобусе и при выходе, тогда как некоторые футболисты других сборных слушали музыку, это какой-то запрет или случайность?

«На мой взгляд игроки делают вид, когда идут в наушниках, что как-то по-особенному настраиваются. Мне кажется, они просто носят наушники, чтобы уклониться от внимания журналистов, не более того.

Что же касается Катара, я точно знаю, что это не какой-то запрет. Это решение каждого игрока по отдельности. А когда футболисты ехали в автобусе, они были веселы, пели и разговаривали друг с другом. Им не нужно было замыкаться в себе и настраиваться с музыкой или тишиной в наушниках».

Изменится ли сейчас в Аргентине отношение к Месси? Победа как-то повлияет на его статус?

«Это спорный и трудный вопрос. Я постараюсь рассказать почему. В первые годы в сборной Аргентине казалось, что он не может делать в матчах за сборную то, что он творил в «Барселоне». Многие аргентинцы обвиняли и оскорбляли его, потому что казалось будто майка сборной на него давит. Журналистика также добавляла этих настроений и поощряла травлю Месси в какой-то момент.

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Что же касается меня, то я всегда был за Лео. Он всегда казался мне волшебником с другой планеты, так что отношение к нему со стороны критиков причиняло мне боль, потому что я видел, как он отдаётся в каждом матче за сборную. А ещё его всегда обожали дети и подростки. И многие взрослые заразились любовью к Месси и перестали его критиковать во многом благодаря детям. Сравнение Месси с Марадоной также не помогало ему, поскольку он никогда не мог сравниться с Диего, пока не выиграл чемпионат мира.

Многое изменилось с приходом нового руководства Аргентинской футбольной ассоциации, которое избрало Скалони главным тренером и поддержало тренерский штаб в лице Аймара, Самуэля и Айялы. Уже в 2021 году мы выиграли Кубок Америки и стало понятно, что наконец-то выковывается что-то сильное и особенное. Мы выиграли чемпионат мира, где увидели лучшую версию команды и лучшую версию Месси

Сегодня мы все благодарны гению, у нас есть третья звезда на футболке. Я с нетерпением жду возможности приобрести её, как и миллионы людей по всему миру», – сказал Гьонто.